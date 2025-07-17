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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق .. ارتفاع ضحايا حريق المول التجاري إلى 77 قتيلا

جانب من أثار الحريق
جانب من أثار الحريق
محمود نوفل

 أفادت مصادر طبية عراقية بارتفاع عدد الضحايا في الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في محافظة واسط الى 77 .

وبدوره ، قال رئيس الحكومة المحلية محمد المياحي في بيان، "أهلي يأبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى اليكم ثلة طيبة من ابناء محافظتنا حيث فقدنا مايقارب 50 شخصاً بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

وأعلن أيضا في بيان منفصل الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق في الكوت.

وتعهد المياحي لذوي الضحايا بالقول: اننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشراً او غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات، مضيفا أنه "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وتابع بالقول "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

وكان مصدر أمني أفاد ، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

العراق حريق مركز تجاري مدينة الكوت إعلان الحداد محافظة واسط

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