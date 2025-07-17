مقتل 50 شخصا .. حريق ضخم في مركز تجاري بالكوت العراقية

أندلع حريقا ضخما في مركز تجاري في الكوت بمحافظة واسط العراقية والذي قتل فيه 50 شخصا .

ومن جانبه ، أعلنت محافظة واسط الحداد 3 أيام على أرواح فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" في الكوت حيث أقامت المحاظة دعاوى قضائية على صاحب البناية والمول.

وفي سياق أخر ، أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ناتج عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة بحركة، وذلك نقلاً عن مصادر محلية من داخل المدينة.

ولم تُحدد الجهات الأمنية ما إذا كانت الطائرة قد سقطت تلقائياً بفعل خلل فني، أم أنها أُسقطت عبر منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة قرب مطار أربيل الدولي ومواقع عسكرية أخرى في محيط المدينة.

هجمات متكررة تستهدف البنية التحتية النفطية

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد أمني متكرر، حيث شهد إقليم كردستان خلال الأيام الماضية سلسلة من الضربات بالطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت حيوية وحقول نفطية في كل من أربيل ودهوك، ما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتاً في عدد من المواقع الحيوية.

ورغم توالي هذه الهجمات، لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن، إلا أن حكومة الإقليم كانت قد اتهمت في وقت سابق فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي العراقي بالوقوف خلف العمليات، في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل على خلفيات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة.