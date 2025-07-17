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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمشرفي التمريض بالإدارات الصحية لبحث سبل دعمهم مهنياً ومالياً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع مديرة إدارة التمريض بالمديرية، ومشرفي التمريض بالمديرية وبالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والأستاذ إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض، وسيد فكري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية.

ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الاجتماع تقييم الفرق الإشرافية التمريضية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبعض التحديات التي تواجه تمريض وحدات الرعاية الأولية، وسبل دعمهم مهنياً ومالياً، بالإضافة إلى مناقشة مدى أحقية صرف بعض المستحقات المالية، وآليات المتابعة والإشراف داخل تلك الوحدات، كما تم الاستماع إلى مقترحات ومطالب مشرفي التمريض، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في أداء مهام عملهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة خلال الاجتماع على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به التمريض داخل منظومة الرعاية الصحية، مشدداً على أن تطوير أداء التمريض يبدأ بالاستماع إلى التحديات على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال قنوات التواصل الرسمية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم والاهتمام بفرق التمريض، خاصة في وحدات الرعاية الأولية، والتي تبلغ عددها ٤٩٢ وحدة صحية بمحافظة الشرقية، تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، والتي تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية.

الصحة وزارة الصحة بالشرقية إدارة التمريض الشئون المالية والإدارية

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