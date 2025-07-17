قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لرفع الوعي الصحي والبيئي مشدداً على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "معاً بالوعى نحميها " قامت المديرية بالتعاون مع  إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى وبالتنسيق مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى بعقد ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وذلك تحت إشراف فرع المجلس القومي للمرأة بحضور كلا من الدكتورة آمال أحمد والدكتورة ريهام عبد الفتاح والدكتورة مروة يحيى بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى والمهندس هانى إبراهيم فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت الحديث عن أمراض الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وأعراضها حيث تعتبر أهم واخطر الأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة بالنسبة للحيوان.

كما تم الحديث عن أهمية حملة التحصين للحيوانات ضد تلك الأمراض والتي بدأت على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم سبل الوقاية ضد الإصابة بالمرض كذلك التنبيه على الأطباء بقطاع الطب البيطري بضرورة تحصين الحيوانات ضد المرض كذلك التنبيه على المواطنين بأهمية الوقاية من المرض عن طريق غلي اللبن وطهى اللحوم بطرق جيدة منعا لإنتقال المرض إلى الإنسان.

وفي ختام الندوة تم التوعية بأهمية مبادرة " معاً بالوعى نحميها " والتى تهدف إلي التعريف بدور الدولة فى تحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات وأهمية الإستفادة من جميع المبادرات الصحية التى تستهدف تحسين الصحة العامة كما تم التنويه على أهمية المشاركة فى الإستحقاقات الدستورية القادمة.

الشرقية محافظ الشرقية الزراعة الطب البيطري الوعي الصحي والبيئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

ملعب

أشرف صبحي: تنفيذ إجراءات السلامة بكافة المنشآت الشبابية والرياضية

هانز فليك

فليك يستبعد 10لاعبين من جولة برشلونة الآسيوية

ميسي

بشير التابعي: الزمالك يقدر يتعاقد مع ميسي بشرط واحد

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد