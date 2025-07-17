زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لرفع الوعي الصحي والبيئي مشدداً على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "معاً بالوعى نحميها " قامت المديرية بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى وبالتنسيق مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى بعقد ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وذلك تحت إشراف فرع المجلس القومي للمرأة بحضور كلا من الدكتورة آمال أحمد والدكتورة ريهام عبد الفتاح والدكتورة مروة يحيى بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى والمهندس هانى إبراهيم فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت الحديث عن أمراض الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وأعراضها حيث تعتبر أهم واخطر الأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة بالنسبة للحيوان.

كما تم الحديث عن أهمية حملة التحصين للحيوانات ضد تلك الأمراض والتي بدأت على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم سبل الوقاية ضد الإصابة بالمرض كذلك التنبيه على الأطباء بقطاع الطب البيطري بضرورة تحصين الحيوانات ضد المرض كذلك التنبيه على المواطنين بأهمية الوقاية من المرض عن طريق غلي اللبن وطهى اللحوم بطرق جيدة منعا لإنتقال المرض إلى الإنسان.

وفي ختام الندوة تم التوعية بأهمية مبادرة " معاً بالوعى نحميها " والتى تهدف إلي التعريف بدور الدولة فى تحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات وأهمية الإستفادة من جميع المبادرات الصحية التى تستهدف تحسين الصحة العامة كما تم التنويه على أهمية المشاركة فى الإستحقاقات الدستورية القادمة.