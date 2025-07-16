محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز الشراكات مع الكيانات الشبابية ، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل ، و دمج الكيانات الشبابية المختلفة في منظومة العمل الشبابي ، بما يُساهم في توحيد الجهود وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة.

وأضاف محافظ الشرقية أن دمج الكيانات الشبابية يهدف إلى تحقيق تكامل وتنسيق أفضل بين جميع الجهات الفاعلة في مجال الشباب، مما يساعد على تقديم خدمات متميزة ومتنوعة تلبي إحتياجات وتطلعات الشباب.

وفي هذا السياق أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام كيان رواد المحافظات الحدودية بإطلاق فعاليات الملتقى الوطنى الأول لتعزيز الكوادر الشبابية بمحافظة الشرقية تحت شعار " الأمن القومى القومى والتحديات الإقليمية وتصحيح المفاهيم " وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وبمشاركة أعضاء ومسئولى الكيان بهدف رفع الوعى ومستوى الإدراك والفهم لدى الشباب والفتيات حول التحديات والأزمات المتنوعة داخل وخارج الدولة المصرية وفى إطار الإحتفال بذكرى ثورة الــ 30 من يونيو ، بحضور الدكتور وليد فهمى رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب ، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة ، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب ، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة ، ومنسق عام الكيانات الشبابية بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التعاون مع مختلف الكيانات الشبابية فى المحافظة ، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الوزارة في توفير بيئة داعمة للشباب تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مثل هذه المبادرات، ومؤكداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة ، و أن مثل هذه الكيانات تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافي بين الشباب، وتوفير بيئة ملائمة لتنمية مواهبهم ، مشيراً إلى أن فعاليات اللقاء تناولت عدة محاور منها الأمن القومى وأهم التحديات الإقليمية، والتي أوضحها الدكتور شاهين محمد خليفة مدير عام المخابرات العامة الأسبق، والدكتور أكرم الزغبى خبير العلوم السياسية والقانونية استاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، والعقيد كريم باشا إستشارى الصحة النفسية، والشيخ أحمد السيد بمديرية أوقاف الشرقية.