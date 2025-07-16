قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
الوزراء يوافق على تخصيص أرض بالسخنة لإقامة مستشفى ميداني
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر
خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز الشراكات مع الكيانات الشبابية ، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل ، و دمج الكيانات الشبابية المختلفة في منظومة العمل الشبابي ، بما يُساهم في توحيد الجهود وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة.

وأضاف محافظ الشرقية أن دمج الكيانات الشبابية يهدف إلى تحقيق تكامل وتنسيق أفضل بين جميع الجهات الفاعلة في مجال الشباب، مما يساعد على تقديم خدمات متميزة ومتنوعة تلبي إحتياجات وتطلعات الشباب.

وفي هذا السياق أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام كيان رواد المحافظات الحدودية بإطلاق فعاليات الملتقى الوطنى الأول لتعزيز الكوادر الشبابية بمحافظة الشرقية  تحت شعار " الأمن القومى القومى والتحديات الإقليمية وتصحيح المفاهيم " وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وبمشاركة أعضاء ومسئولى الكيان بهدف رفع الوعى ومستوى الإدراك والفهم لدى الشباب والفتيات حول التحديات والأزمات المتنوعة داخل وخارج الدولة المصرية وفى إطار الإحتفال بذكرى ثورة الــ 30 من يونيو ، بحضور الدكتور وليد فهمى رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب ، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة ، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب ، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة ، ومنسق عام الكيانات الشبابية بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التعاون مع مختلف الكيانات الشبابية فى المحافظة ، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الوزارة في توفير بيئة داعمة للشباب تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مثل هذه المبادرات، ومؤكداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة ، و أن مثل هذه الكيانات تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافي بين الشباب، وتوفير بيئة ملائمة لتنمية مواهبهم ، مشيراً إلى أن فعاليات اللقاء تناولت عدة محاور منها الأمن القومى وأهم التحديات الإقليمية، والتي أوضحها الدكتور شاهين محمد خليفة مدير عام المخابرات العامة الأسبق، والدكتور أكرم الزغبى خبير العلوم السياسية والقانونية استاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، والعقيد كريم باشا إستشارى الصحة النفسية، والشيخ أحمد السيد بمديرية أوقاف الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية الكيانات الشبابية وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" للكشف عن مسببات العمى وضعف الإبصار بقرية بني غالب

أسيوط.. انطلاق مبادرة الكشف عن مسببات العمى وضعف الإبصار ببني غالب

متهمين

حطوله منوم في العصير وخنقوه.. الزوجة والعشيق ينهيان حياة الزوج والجنايات تحيل أوراقهما للمفتي بأسيوط .. القصة الكاملة

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الحيوان بأبوتيج

استعدادًا لبدء تطويرها.. محافظ أسيوط يتفقد حديقة حيوان أبوتيج

بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

نيسان
نيسان
نيسان

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد