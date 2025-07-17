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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الزقازيق - ديرب نجم قبل الكارتة اتجاة ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ديرب نجم كما تم نقل المصابين الي المستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ديرب نجم يفيد استقبال " اسراء خ م" 25 سنة مقيمه ديرب نجم " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الزقازيق - ديرب نجم قبل الكارتة اتجاة ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ديرب نجم كما تم نقل المصابين الي المستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الزقازيق بالطريق الدولي الزقازيق ديرب نجم بمستشفى ديرب نجم

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