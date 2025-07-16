محافظ الشرقية: عدم إصدار التصاريح للمشروعات إلا بعد إستيفاء الاشتراطات البيئية والصحية

وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية و محطات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة بفحص (150) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة ، وتمت الموافقة على (143) مشروع بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية وإستيفاء (7) مشروعات لحين توافر الإشتراطات المطلوبة ، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد (6) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (3 مستشفى –سوبر ماركت - 2مخبز) ، فضلاً عن فحص (76) شكوى بيئية للمواطنين ، بالإضافة للتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

ولتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت بقرى حياة كريمة قامت لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (27) موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز ( أبوكبير – القنايات – الإبراهيمية – الحسينية – مشتول السوق ) و تمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم ، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).