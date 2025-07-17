صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 85 ألف مواطن في اليوم الأول من مبادرة 100 يوم صحة

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بجهود ضخمة في الأول من المبادرة، والانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٨٥ ألف مواطن في أول أيام المبادرة الرئاسية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لعدد ١٦٠٠٣ مواطن، وذلك بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، ومبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العامة من خلال فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتنقلة، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد ١٦٤٧٤ مواطن، في عدد ١٩ إدارة صحية بمحافظة الشرقية، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في عدد ٢٦ مستشفى لعدد ٣٣٤٢٤ مواطن، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ١٠٥٧٤ منتفعة، هذا بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٩٠٠٠ مواطن بمحافظة الشرقية من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

واشار إلى أنه يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها فخامة الرئيس للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، وحرصه على توفير خدمات صحية شاملة وذات جودة عالية لكل الفئات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" للعام الثالث على التوالي بجميع محافظات الجمهورية، وتدشين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" بمحافظة الشرقية، وذلك أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة أن فعاليات المبادرة بمحافظة الشرقية تستمر على مدار ١٠٠ يوم متواصلة اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وتقدم من خلالها خدمات جميع المبادرات الرئاسية، مشيراً إلى أن المبادرة هذا العام تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.