قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ
انخفاض جديد في أسعار البن بالسوق المصري
قيادات المؤسسات الدينية يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير المسجد الإبراهيمي.. صور
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد عدة ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي.. صور
مهاجم أجنبي جديد.. الأهلي يدرس تعويض رحيل وسام أبو علي
بحضور وزير الأوقاف والمفتي.. افتتاح تطوير ساحة وميدان إبراهيم الدسوقي
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. أخبار تهمك
إخلاء أسرة كاملة محتجزة داخل عقار شبرا المنهار
كيف تُشجّعين أبناءك على الاستمرار في الرياضة خلال الإجازة الصيفية؟
المفوضية الأوروبية: يجب وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد عدة ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد عدة ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية. 

ومنذ قليل؛ أعلن الاتحاد الأوروبي خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل بجانب حظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

جاء ذلك ضمن تفاصيل الحزمة 18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

كما تم فصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي
وتوسيع قيود التصدير بواقع 2.5 مليار يورو بالإضافة الي فرض حظر كامل على استيراد المنتجات النفطية المشتقة من النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي

كما تم فرض إجراءات ضد السفن "المرتبطة بروسيا"، بالإضافة الي حماية بلجيكا من الدعاوى القضائية المحتملة بسبب الأصول الروسية المجمدة.

بريطانيا روسيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الاوربي بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

بالصور

مواصفات أسرع سيارة كهربائية من تسلا.. صور

تسلا
تسلا
تسلا

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد