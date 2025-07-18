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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.. الإفتاء تحدد أفضل وقت للدعاء

هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟
هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟
أحمد سعيد

هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.. يتساءل عدد كبير من الناس عن ساعة الإجابة يوم الجمعة وأفضل وقت للدعاء يوم الجمعة حيث أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة وفي السطور التالية من التقرير نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية عن هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

بدايةً، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طريقة اغتنام المسلم ساعة الاستجابة يوم الجمعة، إن تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة عليها اختلاف بين العلماء، وهناك رأي راجح بأنها تكون طوال اليوم مثل ليلة القدر من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، من يوفق إلى ساعة الاستجابة يوم الجمعة يصبح من السعداء، مستشهدا بما قاله أحد العلماء "لو عاوز تصادف ساعة الاستجابة يجتمع ٢٤ شخصا كل شخص يدعو الله في ساعة طوال اليوم على مدار الساعات ويدعو لنفسه ويهب الثواب للآخرين، وبذلك يحصد الجميع ساعة الاستجابة بإذن الله".

هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟

اختلف العلماء حول تحديد أفضل وقت لاستجابة الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة ، حيث إن هناك رأيين حول تحديد موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة وهما: 

  1. أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. 
  2. والرأي الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

  • اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياًأستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.
  • اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
  • اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي. 
  • اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا،اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين،اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هل الدعاء مستجاب يوم الجمعة؟

وعن استجابة الدعاء يوم الجمعة فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنه قَالَ: قَالَ أَبُو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ".

كما بيّنت السنة النبوية المباركة فضل يوم الجمعة حيث يعد الأبرز بين أيام الأسبوع، فهو أفضل الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم.

مما يدل على فضل يوم الجمعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء

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