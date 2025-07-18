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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أجمل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه حتى غروب الشمس تكن من الفائزين

أجمل دعاء يوم الجمعة
أجمل دعاء يوم الجمعة
عبد الرحمن محمد

يعد يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله، وفيه تستجاب الدعوات وتتضاعف الحسنات، لذلك يستحب الإكثار من الدعاء فيه والتقرب إلى الله بصدق القلب وصفاء النية. 

ومع أن السنة لم ترد بنص معيّن بعنوان "أجمل دعاء ليوم الجمعة"، إلا أن الدعاء مفتوح لكل ما يفيض به قلب المسلم من رجاء وأمل، فيختار من الدعاء ما يناسب حاله، ويرجو من الله القبول والتوفيق.

أجمل دعاء يوم الجمعة 
اللهم في يوم الجمعة أنزل على قلوب المهمومين رضاك ورحمتك، واملأها سكينة وطمأنينة، وبدّل أحزانهم أفراحًا، وضيقهم فرجًا، وكربهم سرورًا لا ينقطع.
اللهم اغفر ذنوبنا جميعها، واجعلنا ممن تُقبل توبتهم، وتتجاوز عن تقصيرهم، وتستر عيوبهم وتُحسن خاتمتهم.
اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل يوم الجمعة لنا بداية لكل خير، ونهاية لكل حزن، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وفرجًا لكل مهموم.


اللهم اجمعنا بمن نحب على طاعتك، وألّف بين قلوبنا، ووفقنا لمرضاتك، وألزمنا كلمة التقوى، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا.
اللهم ارزقنا وأهلينا وأحبابنا رزقًا طيبًا، ومالًا حلالًا، وعمرًا مديدًا في طاعتك، وأعمالًا تُرضيك، وذريةً صالحة تبرّ بنا وتدعو لنا بعد موتنا.
اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأكرمنا بجنات النعيم، واجعلنا من الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك، ومن الذين يُقال لهم "ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون"، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم.

ويظل الدعاء من أسمى صور العبادة، ويكفي أن يرفع المسلم يديه في يوم الجمعة بقلب صادق، ويقول:
يا رب، لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد فرّجت همّي، وكشفت غمّي، وقضيت حاجتي، ويسّرت أمري، ونفّست كربي، إنك على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة قصير
 

دعاء يوم الجمعة قصير ، الكثير من المسلمين يحبون دعاء يوم الجمعة قصير في الكلمات حتى يسهل عليهم حفظه وترديده، ولا يقتصر يوم الجمعة على الدعاء فقط وعلينا الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو يوم كله خير ., وفيما يلي دعاء يوم الجمعة قصير.
- اللهم في يوم الجمعة ، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الاقدار أجملها .
-اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
-اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمر .
- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.
- ومن كلمات دعاء يوم الجمعة قصير اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبائنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.

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