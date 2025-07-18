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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب شعب مصر: لقاء وزيري الخارجية المصري والسعودي يؤكد تطابق الرؤى تجاه التحديات الإقليمية

مصر والسعودية
مصر والسعودية
عبد الرحمن سرحان

أكد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، تقديره الكامل لما تشهده العلاقات المصرية - السعودية من تطور متسارع يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمدينة العلمين يأتي كدليل حي على متانة العلاقات وتطابق الرؤى تجاه التحديات الإقليمية.

وأوضح المقدم، في بيان له، أن التوجيهات الحكيمة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل مرجعية ثابتة لتعزيز أواصر التعاون في كل المجالات، خاصة مع إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" الذي يعكس الرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب من التنمية والتكامل الاقتصادي.

وأشاد رئيس حزب شعب مصر  بالموقف الحاسم من وزير الخارجية المصري تجاه المحاولات المشبوهة للنيل من وحدة الصف بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن تلك العلاقات التاريخية لا يمكن زعزعتها بمهاترات إلكترونية مغرضة.

وثمن التوافق المصري - السعودي بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، مجددا دعمه الكامل للمواقف المصرية الداعية إلى الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، وتجنيب الشعوب العربية ويلات الصراعات، خاصة وأن هذه العلاقات تمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة، وتجسيدا لوحدة الصف العربي في وجه التحديات.

حزب شعب مصر العلاقات المصرية السعودية وزير الخارجية المصري فيصل بن فرحان متسارع

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