التحقيق مع ربة منزل تركت طفلها أمام مستشفى الحسين بالقاهرة

تستمع جهات التحقيق، إلى أقوال ربة منزل متهمة بترك طفلها أمام مستشفى الحسين الجامعي في القاهرة.

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على سيدة تركت طفلها أمام مستشفى الحسين الجامعي في القاهرة وفرت هاربة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأمن الإداري لمستشفى الحسين بالعثور على طفل رضيع أمام المستشفى.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من تفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أن الطفل ناتج عن علاقة غير شرعية بـ شاب وتخلصت من الطفل أمام المستشفى.