خليل دقران: 60 ألف طفل فلسطيني مهددون بالموت بسبب نقص الحليب

أكد الدكتور خليل دقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة إبادة بطيئة بحق سكان القطاع عبر منع إدخال الأغذية الأساسية، مثل حليب الأطفال، والمستلزمات الطبية منذ أكثر من 139 يومًا.

وأضاف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال.

69 طفلًا قضوا بسبب سوء التغذية والمستشفيات

وأوضح د. دقران أن 69 طفلًا قد لقوا حتفهم حتى الآن نتيجة سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن الوضع الصحي في القطاع يزداد تدهورًا سريعًا، خاصة بين الأطفال دون العامين الذين يعانون من سوء التغذية في مراحل متقدمة.

نقص حاد في حليب الأطفال والمستلزمات الطبية

وأشار د. دقران إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول حليب الأطفال بشكل كامل، وأن المستشفيات في غزة عاجزة عن توفير البروتينات الأساسية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الأسواق المحلية أصبحت شبه خالية من الخضروات والفواكه واللحوم والبيض، مما يزيد من تفاقم الوضع.

دعوة لتحرك دولي فوري لإنقاذ الأطفال

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاحتلال يسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة في غزة، ليس فقط عبر القتل المباشر، بل أيضًا من خلال سياسة الحصار والتجويع.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأطفال، مؤكدًا أن إدخال حليب الأطفال والإمدادات الأساسية عبر المعابر هو الحل العاجل الذي يجب أن يتم تنفيذُه فورًا.