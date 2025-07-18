قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في الكويت .. 7 فرق إطفاء تحاصر حريقا ضخما بـ سكراب أمغرة
هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد
المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل
رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
إسرائيل ترفع مستوى وفدها إلى الدوحة .. محطة جديدة في مفاوضات التهدئة | تقرير
نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به بين البلدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل ترفض الصفقة الشاملة.. ولا انفراجة قريبة في غزة

الاحتلال
الاحتلال
عادل نصار

علق الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على التصريحات والتسريبات المتداولة بشأن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فريقه التفاوضي إبداء نوع من المرونة خلال مفاوضات وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.

مصر وحماس ترفضان مخططات المنطقة العازلة داخل غزة

وأكد العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن ما يُروج له لا يعكس رغبة حقيقية لدى نتنياهو في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة مؤخرًا عن أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام"، تكشف بوضوح أن العرقلة الحقيقية تأتي من الجانب الإسرائيلي.
وأوضح العزبي أن حركة حماس طرحت صفقة شاملة للإفراج عن المحتجزين، إلا أن إسرائيل ترفضها وتُصر على صفقات جزئية، وهو ما ترفضه حماس تمامًا، وتُعلن أن لا مجال لإتمام أي صفقة إلا إذا كانت شاملة وكاملة.
وحول ما يُقال عن “تنازلات إسرائيلية”.

و أشار العزبي إلى أنها ليست تنازلات فعلية، بل مجرد محاولات للالتفاف على المطالب الفلسطينية، مثل تقليص مساحة المنطقة العازلة من 3 كيلومترات إلى 1.2 كيلومتر داخل القطاع، أو التفاوض على نسب السيطرة داخل غزة، وهي عروض لا يمكن أن تقبل بها لا حماس ولا مصر.
وشدد العزبي على أن ما يجري لا يرق إلى كونه مفاوضات جادة، بل محاولات من نتنياهو لكسب الوقت والظهور بمظهر المتجاوب، دون تقديم تنازلات حقيقية.
 

وأكد أن الانفراجة ما زالت بعيدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يستوفي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
 

الاحتلال غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

مصر والسعودية

مصر أكتوبر: العلاقات المصرية - السعودية رمانه الميزان لتحقيق استقرار المنطقة

تامر الحبال

مستقبل وطن: استهداف إسرائيل دور العبادة سقوط أخلاقي صريح

مصر والسعودية

قيادي بمستقبل وطن: العلاقات المصرية السعودية شراكة استراتيجية راسخة تدعم استقرار المنطقة

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد