الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي عقاري شبرا ومصر القديمة

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري المركزية، بلاغًا بانهيار عقارين إحداهما في منطقة الساحل بشبرا الخيمة مكون من ثلاثة طوابق، والآخر انهيار جزئي لعقار قديم مكون من طابقين في منطقة مصر القديمة.



توجهت فرق استجابة الطوارئ إلى موقع الحادثين لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.