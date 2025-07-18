المحامين الأوروبيين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.وإسرائيل دولة مارقة

وصفت باربارا سبينالي، نائبة رئيس منظمة المحامين الأوروبيين للديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يجري في قطاع غزة بأنه جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين، وتمنع وصول المساعدات رغم القرارات الدولية.

وقالت في مقابلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة روما:

"إسرائيل ترتكب أعمالًا عدوانية غير مسبوقة، وتنتهك القانونين الدولي والإنساني بشكل صارخ".

«مصائد الموت» والمساعدات المحاصرة

وأشارت سبينالي إلى أن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات عبر مؤسسة واحدة فقط مدعومة أمريكيًا، ووصفتها بـ"مصائد الموت"، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف المدنيين حتى أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء والدواء.

وأضافت:"لا يوجد مكان آمن في غزة اليوم، والهجمات لا تميز بين مقاتل ومدني".

وقالت سبينالي إن المظاهرات في مدن أوروبية عديدة، ومن بينها روما، تعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا بفظاعة ما يجري في غزة.

وأوضحت أن البلديات، والمحاكم، وبعض الحكومات الأوروبية بدأت تصدر بيانات واضحة تطالب بوقف الحرب، بل وبدأت تطالب بـ"عزل الحكومة الإسرائيلية الحالية" بسبب تمسكها بسياسات القمع والعدوان.

وردًا على سؤال بشأن توصيف إسرائيل قانونيًا، قالت سبينالي بشكل مباشر:"إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، ويمكن تصنيفها كدولة مارقة بالفعل".

وطالبت نائب رئيس منظمة المحامين الأوروبيين بتحرك فوري من المجتمع الدولي، مؤكدة أنه يجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية الآن، وعلى جميع المسئولين في العالم الضغط الفعلي لوقف هذا الانتهاك المروع للقانون الدولي".