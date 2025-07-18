عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، قال أنه تم التوصل لتوافق بين إسرائيل وحماس على خرائط الانسحاب بعد تنازل إسرائيل عن محور موراج.



وجاء أيضًا نتنياهو أكد في جلسات مغلقة أن الوفد باق في الدوحة حتى التوصل إلى توافقات، وأن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو عازم على التوصل إلى صفقة تبادل.



وكشف الإعلام الإسرائيلي، عن أن الأزمة التي تعصف بالائتلاف تزيد من احتمال إبرام صفقة كجزء من حملة نتنياهو لإعادة انتخابه،وأن عملية عربات جدعون لم تكن ضمن خطة عام 2025 والجيش يؤيد أن تبرم إسرائيل صفقة في وقت سابق.



