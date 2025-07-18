وزير الاستخبارات الإيراني: نمتلك قدرات اختراق داخل إسرائيل

أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم، أن الاختراق الأمني والاستخباراتي في الداخل الإيراني كان موجودًا وسيبقى مستمرًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إيران بدورها تملك قدرات اختراق داخل إسرائيل، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوتيرة التصاعدية للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، في ظل استهداف واسع للمناطق السكنية والتجمعات المدنية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها على تجمعات الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية بمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد نحو 6 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، بعدما تحوّل انتظار المساعدات إلى مأساة حمل فيها الضحايا على الأكتاف.

الغارات الإسرائيلية

تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، حيث استهدفت مناطق المواصي وخيام النازحين، بالإضافة إلى قصف منزل في داخل المدينة، مما أدى إلى وصول نحو 17 مصابًا إلى مستشفيات المدينة منذ الفجر، كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا في حي التفاح وآخر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.



