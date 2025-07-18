قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يفتتح أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق
فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل
القائمة النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ في أسوان
القائمة النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ في الأقصر
مكتبة الإسكندرية تطلق سلسلة عارف بلغة الإشارة عن كنوز التراث المصري
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: وفاة 620 طفلًا بسبب نقص الغذاء والدواء
هل ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر؟.. الإفتاء تحدد أفضل وقت للدعاء
دراسة عن رفات مصري عمره 4800 عام .. لماذا أثارت جدلا عالميا؟
10 مرشحين.. قائمة أسماء المتنافسين بانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف
يونيسف: أطفال غزة لا يملكون مكانًا آمنًا يلجأون إليه
مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار عقار مصر القديمة
تحرك عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار مصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستخبارات الإيراني: نمتلك قدرات اختراق داخل إسرائيل

إيران
إيران
قسم التوك شو

أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم، أن الاختراق الأمني والاستخباراتي في الداخل الإيراني كان موجودًا وسيبقى مستمرًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إيران بدورها تملك قدرات اختراق داخل إسرائيل، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوتيرة التصاعدية للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، في ظل استهداف واسع للمناطق السكنية والتجمعات المدنية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها على تجمعات الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية بمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد نحو 6 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، بعدما تحوّل انتظار المساعدات إلى مأساة حمل فيها الضحايا على الأكتاف.

 الغارات الإسرائيلية 

تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، حيث استهدفت مناطق المواصي وخيام النازحين، بالإضافة إلى قصف منزل في داخل المدينة، مما أدى إلى وصول نحو 17 مصابًا إلى مستشفيات المدينة منذ الفجر، كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا في حي التفاح وآخر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. 


 

إيران الاختراق الأمني وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

أهل غزة

مرصد الأزهر: الاحتلال يسعى لإقامة سجن جماعي في رفح تحت ستار "المدينة الإنسانية"

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم بوزارة الأوقاف.. تعرف عليه

بالصور

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مواصفات أسرع سيارة كهربائية من تسلا.. صور

تسلا
تسلا
تسلا

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد