الصحة الفلسطينية: 360 من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال وظروفهم مأساوية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور خليل دقران، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 360 من أفراد الطواقم الطبية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المعتقلين يعانون ظروفًا "مأساوية للغاية" داخل السجون الإسرائيلية.

تعذيب ممنهج وحرمان من العلاج

وأوضح دقران، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكوادر الطبية المعتقلة، بينهم أطباء متخصصون، يتعرضون لتعذيب ممنهج وحرمان من العلاج، ما أثر على حالتهم الصحية، لافتًا إلى التدهور الكبير في صحة الدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ 27 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى، وخصوصًا من العاملين في المجال الصحي، تعرقل جهود القطاع الطبي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة العدوان المستمر.

ودعا دقران المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل للإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة، مؤكدًا حاجة المنظومة الصحية الفلسطينية إليهم في ظل الوضع الإنساني الحرج.

وأضاف أن أكثر من 1600 من الكوادر الصحية قُتلوا منذ بدء العدوان على غزة، واصفًا ما تتعرض له المستشفيات والطواقم الطبية بأنه "هجمة ممنهجة ومتعمدة" تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

في سياق متصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية وصفه لمقترح المدينة الإنسانية بأنه محاولة من الحكومة لإطالة أمد الحرب، مؤكدًا أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ.