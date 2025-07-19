كيف تحصن نفسك من شر القرين؟.. 8 وصايا من السنة النبوية تحميك

كيف تحصن نفسك من شر القرين؟.. تحصين النفس من شر القرين من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يعرفها والحرص عليها، فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة وجود القرين لكل إنسان لإغوائه في الحديث الشريف "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن"، كما أوضح لنا الرسول عددا من الطرق التي تحمي الإنسان من شر القرين وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

كيف تحصن نفسك من شر القرين؟

سُنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاملة لكل جوانب المسلم في حياته، لذا يمكن أن نجيب على سؤال التقرير وهو كيف تحصن نفسك من شر القرين؟ بعدد من النقاط التالية والتي جاءت لتبين لكل مسلم أهمية الاستعانة بالأذكار وآيات القرآن الكريم لتحصين النفس من شر القرين والشياطين عموما، وهي على النحو التالي: المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية، وخاصة أذكار النوم والوضوء. الاستعاذة بالله من الجن، قال تعالى في كتابه الكريم "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم"، وفي آية أخرى قال عز وجل: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم". قراءة المعوذتين: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قراءة آية الكرسي، فعن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم....فقال: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم... حتى ختم الآية، فإنه لن يزال عليك حافظ من الله تعالى ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت: يا رسول الله زَعَمَ أنَّه يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: ما هي؟ قُلتُ: قَالَ لِي: إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِن أوَّلِهَا حتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]، وقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، ولَا يَقْرَبَكَ شيطَانٌ حتَّى تُصْبِحَ -وكَانُوا أحْرَصَ شَيءٍ علَى الخَيْرِ- فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمَا إنَّه قدْ صَدَقَكَ، وهو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيطانٌ.). رواه البخاري. قراءة سورة البقرة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) رواه مسلم. قراءة آخر آيتين من سورة البقرة: فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" رواه البخاري ومسلم. قراءة القرآن تعصم من الشياطين لقول الله تعالى: "وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً".

دعاء تحصين النفس من شر القرين