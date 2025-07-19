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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فعل بسيط يعدل أجر الحج والعمرة .. تعرف عليه واغتنمه

عبادة تعدل أجر حج وعمرة
عبادة تعدل أجر حج وعمرة
شيماء جمال

كشفت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن عمل بسيط يعدل فى الأجر أجر الحج والعمرة. 

وأوضحت ان من خرج من بيته متطهرا لأداء صلاة مفروضة فى المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج لأداء صلاة الضحى فأجره كأجر المعتمر. 

واستدلت بما جاء عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ».(سنن أبي داود)

‏كيف يحصل الإنسان على أجر حجة وعمرة تامة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى من فضله وكرمه علينا أعطى أجر حجة وعمرة تامة لمن صلى الفجر فى جماعة وجلس فى مقعده ذاكرا لله تعالى وذلك كما ورد فى الحديث الشريف فى سنن الترمذى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة».

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « ما معنى ان الإنسان بعد أن يصلى الفجر ويجلس حتى شروق الشمس فيأخذ ثواب عمرة؟»، أن بعض الناس يتساءلون كيف يكون يأخذ الإنسان أجر حجة وعمرة تامة؟ والرد على هؤلاء يكون بأن فضل الله واسع مثل قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات تعادل ثواب القرآن كاملا حيث أن أعمار الأمة الإسلامية قصيرة والله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر خاطر نبيه عليه الصلاة والسلام فأعطانا فرص كثيرة لتكفير الذنوب و فرصا لمضاعفة الحسنات.

وأشار الى أن هذا الأجر مشروط له ان يصلى الإنسان فى جماعة ويظل فى مكانه ذاكرا لله تعالى حتى شروق الشمس.

صلاة تعدل أجر حجة وعمرة تامة

قال الدكتور رمضان عبد الرزاق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن هناك صلاة واحدة من أداها أخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.

والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة).

والغداة هنا هى صلاة الفجر، فسواء أكان فى المسجد أو في غير المسجد وليس شرط أن يكون دائم الذكر فله أن يقول أذكار الصباح والمساء ويصلي على سيدنا النبي ويتأمل قليلا يقرأ جزءا من القرآن يدعو الرحمن، الى شروق الشمس وبعد شروق الشمس ب10 دقائق او بربع ساعة يصلي ركعتين إسمهم صلاة الإشراق وهما أصلا صلاة الضحى فكأنما أخذ أجر حجة وعمرة .

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