لنشر الفكر الوسطي.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة الموافق ١٨ من يوليو 2025م عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وتنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة، ودروس تثقيفية ولقاءات توعوية داعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت قافلتان دعويتان إلى محافظتي: الغربية، وكفر الشيخ، شارك فيهما نخبة من علماء الأزهر والأوقاف، حيث تم أداء خطبة الجمعة، وعقدُ لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

وفي الوقت نفسه، سيرت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية كبرى إلى مديريات أوقاف: القاهرة، والمنيا، وأسوان، والشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، والإسكندرية، والسويس، وأسيوط، حيث شملت فعاليات القوافل: أداء خطبة الجمعة، وإقامة المقارئ القرآنية، والمشاركة في أنشطة البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك في إطار الحضور الفعّال للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية

كما توجهت أيضًا عدة قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية بمديريات أوقاف: البحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها الدعوي والتوعوي في المناطق النائية والحدودية، والوصول برسالتها إلى جميع فئات المجتمع المصري.

وأدى العلماء المشاركون في هذه القوافل خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان: "الاتحادُ قوةٌ"، مؤكدين على أهمية الوحدة بين المسلمين، ومحذرين من الفرقة التي تضعف الأمة، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، مبينين موقف الصحابة في اجتماعهم على بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) حفاظًا على وحدة الصف ودرءًا للفتنة.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة عشر قوافل دعوية إلى عشر محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، ودمياط، وبني سويف، والأقصر، وسوهاج، تحت عنوان: الحفاظ على البيئة (الماء والهواء والتربة) ضرورة شرعية ووطنية".

وأُقيمت مقارئ قرآنية للواعظات، ولقاءات دعوية تبين أهمية الحفاظ على البيئة كضرورة شرعية ووطنية، لما لها من أثر كبير في صون الصحة العامة، وتحقيق الاستقرار البيئي، واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني الوسطي المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.