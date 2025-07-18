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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله.. افتتاح 12 مسجدا اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الطموحة لتعمير المساجد، حيث تعلن عن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025.

وتشمل هذه الافتتاحات مسجدًا واحدًا تم بناؤه من جديد بالكامل، إلى جانب إحلال وتجديد 8 مساجد أخرى، فضلًا عن صيانة وتطوير مسجدين في مناطق مختلفة من الجمهورية.

جهود متواصلة منذ يوليو 2014

وأكدت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2025 حتى الآن ارتفع إلى 27 مسجدًا، منها 25 مسجدًا تمت إقامتها إما بإنشاء جديد أو من خلال الإحلال والتجديد، بينما خضع مسجدان لعمليات صيانة وتطوير.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وفرش منذ يوليو 2014 بلغ 13,516 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية ضخمة تُقدّر بحوالي 23 مليارًا و200 مليون جنيه.

أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها

الفيوم:
شهدت المحافظة تطوير 3 مساجد هي: مسجد زهير بعزبة زهير – قرية العجميين بمركز أبشواي، مسجد خاتم المرسلين بعزبة داوود – مركز طامية، ومسجد قباء بعزبة الزعل – قرية ترسا بمركز سنورس.

الإسكندرية:
جرى تجديد مسجد الرحمة بمنطقة أبيس 8 – محرم بك، مسجد مدور الشام – حارة المازني – كرموز، ومسجد عباد الرحمن بقرية التنمية – الشريط الأخضر – برج العرب.

كفر الشيخ:
تضمن المشروع إحلال وتجديد مسجد حليس الكبير بقرية أريمون – مركز كفر الشيخ.

أسيوط:
أُعيد تأهيل مسجد إبراهيم خليل بقرية نجع مير – مركز القوصية.

الغربية:
شمل العمل مسجد الصباحي بعزبة الصباحي – مركز زفتى، وصيانة مسجد الأربعين بقرية بار الحمام – مركز بسيون.

أسوان:
تم إنشاء مجمع الزبير بن العوام بقرية الفؤادية – مركز كوم أمبو.

سوهاج:
خضع مسجد أبو بكر الصديق بقرية بلصفورة – نجع الحرجة – مركز سوهاج لأعمال صيانة وتطوير.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الخطوات المُتسارعة التزامها الكبير بتحديث بيوت الله، ليس فقط من الناحية العمرانية، بل أيضًا من الجوانب الدعوية والثقافية، في إطار رؤية شاملة تجمع بين العناية بالمكان وروح الإيمان.

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد إعمار بيوت الله إحلال وتجديد

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