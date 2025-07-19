قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 مصابا بعضهم بجروح خطيرة في حادث دهس بلوس أنجلوس
غرامة وتحقيق ومصير غامض في الزمالك.. ملف فتوح لم يغلق بعد
الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا حول تفسير قوله تعالى "ويمكر الله".. ماذا قالت؟
من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
250 جنيها.. رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةو 4 طرق للسداد
بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء السورية
أفضل كليات ومعاهد دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025.. شروط التقديم والرابط الرسمي للتنسيق
هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيب
استراتيجية الزمالك الجديدة: ملعب متوسط أولًا.. ومفاجأة كبرى قيد التحضير
تصاعد أزمة وسام أبو علي |تفاصيل
50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس احترافية في إدارة ملف الأمن الغذائي

أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب
أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن منظومة الأمن الغذائي، تعكس رؤية احترافية لإدارة هذا الملف الحيوي الذي يمثل أمنا قوميا لمصر في ظل الظروف العالمية الصعبة وتذبذب الأسواق العالمية.

 مشيرا إلى أن تشديد الرئيس على أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر واللحوم والدواجن، مع التركيز على تنويع مصادر الاستيراد، يعكس إدراك القيادة السياسية لمخاطر الاعتماد على مصادر محددة، ويسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري تحت أي ظرف، داعيا إلى استمرار هذا النهج التوسعي في الاتفاقات الدولية المرتبطة بتوريد السلع.

وثمّن "عثمان"، تأكيد الرئيس على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة أجهزة الدولة المعنية بملف الغذاء، لضمان استدامة الأمن الغذائي، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المحاصيل التي يجب التركيز عليها في الأراضي المستصلحة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع معدلات الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن طرح الرئيس لملف البورصة السلعية خلال الاجتماع يفتح أفقا جديدة لضبط الأسواق والحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.


ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التعجيل بإعداد وإصدار مشروع القانون المنظم لعمل البورصة السلعية، لضمان تفعيلها في أقرب وقت كمظلة وطنية لتجارة وتداول السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن دعم الرئيس لإقامة سلاسل تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمثل رؤية متقدمة في إدارة التجارة الداخلية، مع ضمان وجود منافذ توزيع تابعة للدولة قادرة على التدخل عند الحاجة، مؤكدًا أن مبادرة تدشين علامة تجارية حكومية موحدة مثل “carry on” يعد خطوة نوعية في هذا الاتجاه.


وطالب النائب أحمد عثمان الحكومة بوضع خطة متكاملة لرقمنة منظومة الزراعة، مع توفير الدعم الفني والتكنولوجي لصغار الفلاحين، وضبط سوق الأسمدة باعتباره ركيزة مهمة لضمان زيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تكامل كافة الجهود الرسمية والخاصة لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

أحمد عثمان أحمد عثمان مجلس النواب الأمانة المركزية مستقبل وطن السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

حروق الشمس

لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

النوبة القلبية

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

بالصور

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد