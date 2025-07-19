برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس احترافية في إدارة ملف الأمن الغذائي

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن منظومة الأمن الغذائي، تعكس رؤية احترافية لإدارة هذا الملف الحيوي الذي يمثل أمنا قوميا لمصر في ظل الظروف العالمية الصعبة وتذبذب الأسواق العالمية.

مشيرا إلى أن تشديد الرئيس على أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر واللحوم والدواجن، مع التركيز على تنويع مصادر الاستيراد، يعكس إدراك القيادة السياسية لمخاطر الاعتماد على مصادر محددة، ويسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري تحت أي ظرف، داعيا إلى استمرار هذا النهج التوسعي في الاتفاقات الدولية المرتبطة بتوريد السلع.

وثمّن "عثمان"، تأكيد الرئيس على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة أجهزة الدولة المعنية بملف الغذاء، لضمان استدامة الأمن الغذائي، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المحاصيل التي يجب التركيز عليها في الأراضي المستصلحة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع معدلات الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن طرح الرئيس لملف البورصة السلعية خلال الاجتماع يفتح أفقا جديدة لضبط الأسواق والحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.



ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التعجيل بإعداد وإصدار مشروع القانون المنظم لعمل البورصة السلعية، لضمان تفعيلها في أقرب وقت كمظلة وطنية لتجارة وتداول السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن دعم الرئيس لإقامة سلاسل تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمثل رؤية متقدمة في إدارة التجارة الداخلية، مع ضمان وجود منافذ توزيع تابعة للدولة قادرة على التدخل عند الحاجة، مؤكدًا أن مبادرة تدشين علامة تجارية حكومية موحدة مثل “carry on” يعد خطوة نوعية في هذا الاتجاه.



وطالب النائب أحمد عثمان الحكومة بوضع خطة متكاملة لرقمنة منظومة الزراعة، مع توفير الدعم الفني والتكنولوجي لصغار الفلاحين، وضبط سوق الأسمدة باعتباره ركيزة مهمة لضمان زيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تكامل كافة الجهود الرسمية والخاصة لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.