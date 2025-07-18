برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الأمن الغذائي ترسم خارطة طريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن ملف الأمن الغذائي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، بما يعزز من الأمن القومي المصري.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي اليوم، أن إشادة الرئيس بتوافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر واللحوم والدواجن، تؤكد نجاح جهود الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي رغم التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس على تنويع مصادر استيراد القمح، والتوسع في التعاقدات الاستراتيجية، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية ضمان استمرارية توافر السلع وعدم الوقوع في أزمات محتملة، وهو توجه حكيم يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات.

وأشار سامي نصر الله، إلى أن دعوة الرئيس لتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة المعنية، خاصة مع جهاز مستقبل مصر، لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في مشروع الدلتا الجديدة، يُعد خطوة كبيرة نحو تعظيم الإنتاج الزراعي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، بما يخفف الضغط على الاستيراد ويعزز الاقتصاد الوطني.

وأشاد عضو صناعة البرلمان، بتوجيهات الرئيس بشأن إصلاح قطاع الأسمدة تدريجيًا لضمان استقرار السوق ودعم الفلاح المصري، مؤكدًا أن دعم المزارع هو العمود الفقري لأي استراتيجية غذائية ناجحة، مطالبًا بسرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بترشيد الإنفاق الزراعي وتطبيق الميكنة لزيادة الكفاءة.

وشدد النائب سامي نصر الله، على أن ما تقوم به الدولة اليوم بقيادة الرئيس السيسي من خطوات متسارعة نحو تأمين الغذاء وتنظيم البورصة السلعية وتفعيل شراكات حقيقية مع القطاع الخاص في مجال التجارة الداخلية، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأمن الغذائي، داعيًا إلى تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لدعم هذه التوجهات الوطنية.