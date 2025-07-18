برلمانية: انخفاض معدل التضخم لـ 14.4% يخلق مناخا اقتصاديا أكثر جذبا للاستثمارات

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء بشأن انخفاض معدل التضخم لـ 14.4%، مؤكدة أنه مؤشر إيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسة الحكومية التي تساهدف كبح جماح الأسعار.

وأشارت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن انخفاض معدل التضخم سيؤثر بالإيجاب على تحسين

مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4%.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين.