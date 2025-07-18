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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جهود الرئيس السيسي لتعزيز الأمن الغذائي ترسخ دعائم الدولة الجديدة القوية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الأمن الغذائي تؤكد أننا أمام قيادة واعية تدير الدولة بعقلية استباقية، قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات العالمية دون أن تمس احتياجات المواطن الأساسية.

وأضاف المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع الرئاسي الأخير جاء ليضع النقاط فوق الحروف بشأن استراتيجية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، هو رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الدولة لا تترك شيئًا للمصادفة، بل تعمل وفق تخطيط دقيق ورؤية مستقبلية واضحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية بالتوسع في التعاقدات الاستراتيجية وتعدد مصادر استيراد القمح، هي ترجمة حقيقية لتجربة مصر في مواجهة الأزمات العالمية، خاصة ما يتعلق بتقلبات الأسواق الدولية ونقص المعروض من السلع.

وثمن يسري المغازي، خطوة التعاون مع جهاز "مستقبل مصر" الزراعي لتوسيع الرقعة المنزرعة بمحاصيل استراتيجية، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُعد أحد المسارات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل مشروع الدلتا الجديدة الذي يُمثل قفزة نوعية في القطاع الزراعي.

وأكد نائب الدقهلية، أن الرئيس السيسي يضع الفلاح المصري في قلب أولويات الدولة، وهو ما ظهر في توجيهاته الخاصة بإعادة تنظيم سوق الأسمدة وضمان وصولها للمزارعين بأسعار مناسبة، بما يحقق العدالة والاستدامة في الإنتاج الزراعي.

واختتم النائب يسري المغازي حديثه، بالتأكيد أن البرلمان يقف بكامل طاقته خلف هذه الرؤية الوطنية، وسيتعاون مع الحكومة في إصدار التشريعات والإجراءات الداعمة لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني على السواء.

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