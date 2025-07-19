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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: لأول مرة إسرائيل تتفاوض مع حماس على إنهاء الحرب وليس صفقات التبادل وحدها

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطلع على مجريات المفاوضات غير المباشرة الجارية، أن إسرائيل دخلت لأول مرة في مفاوضات مع حركة حماس تتجاوز الأطر التقليدية لصفقات تبادل الأسرى، وتركز بشكل مباشر على إمكانية إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، السبت، أن حصيلة الشهداء خلال الـ48 ساعة الماضية وصلت إلى 98 شهيدا، منهم 3 تم انتشالهم، و511 إصابة وصلوا إلى مستشفيات.

وقالت الصحة في غزة، إن عددًا من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 58,765 شهيدًا و140,485 إصابة.

ونوهت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم: 7,938 شهيدًا و28,444 إصابة.

إسرائيل حركة حماس قطاع غزة إنهاء الحرب في قطاع غزة صفقات تبادل الأسرى

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