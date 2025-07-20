قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أحمد موسى يفتح النار على «المرزوقي»: إخوانجي مرتزق ويكذب مقابل التمويل
تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد
مصدر أمني رفيع بالاحتلال: الجيش يعارض نتنياهو ويطالبه بالتوصل لاتفاق بشأن غزة
لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور
رسامة شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية
6 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
بدأ العد التنازلي.. متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة؟
طويل التيلة يحافظ هل مكانته العالمية.. مصر تزرع 195 ألف فدان هذا الموسم
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها واغتنم فضلها وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في مخدر الإستروكس

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار في مخدر الإستروكس بدائرة قسم شرطة السلام لـ جلسة 30 يوليو .


الاتجار بالمواد المخدرة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة، وكانت وزارة الداخلية تتابع تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.


وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي “من متحصلات نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي تشكيل عصابي مخدر الإستروكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

ترشيحاتنا

الإرشاد الزراعي

البحوث الزراعية ينفذ 1750 نشاطاً إرشادياً استفاد منها 43 ألف مزارع

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كلاريفيت لتعزيز التعاون المشترك

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية مع شركة Esri العالمية

بالصور

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

النمل
النمل
النمل

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

تو بيس .. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا بفستان مكشوف والسعر مفاجأة

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد