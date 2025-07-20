أماني تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة.. والسبب: اشتراك الجيم

وقفت أماني أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها، والسبب قيامه برفض دفع اشتراك صالة الألعاب الرياضية “الجيم” لها، وهو ما تسبب في نشوب مشادات وخلافات بينهما وصلت إلى التعدي عليها بالألفاظ.

أماني أمام محكمة الأسرة: رفض دفع اشتراك الجيم

حكاية أماني سردتها تفصيليا أمام محكمة الأسرة، وطلبت الخلع من زوجها الذي رفض دفع اشتراك الجيم لها مما نتج عنه نشوب مشادات كلامية بينهما وصلت للتعدي عليها بالألفاظ الخادشة، وحينما طلبت الانفصال في هدوء رفض زوجها فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

قالت أماني عن قصتها إنها تزوجت قبل عام ونصف من زوجها وائل وكانت الأمور بينهم طبيعية، حيث كانت حالتهم المادية فوق المتوسطة، بدون مشكلات تذكر إلا أنها طلبت منه سداد إشتراك الجيم لها ورفض معللا بأنه يغار عليها من الجيم المشترك، فطلبت الذهاب إلى جيم آخر، إلا أنه رفض أيضا وفي النهاية حدثت بينهما مشاكل عديدة.

تابعت أماني قائلة «قبل عام ونصف تقدم وائل للزواج مني ووافقت أسرتي وكنت أقوم بتجهيز الشقة بدون حدوث مشاكل بيني وبينه، ثم تزوجته بعد ذلك في فرح بأحد الفنادق، وبعد الزواج لم يكن هناك مشكلات حتى أنهم سافروا شهر العسل خارج البلاد، وكانت تطلب منه شراء الملابس ودفع إشتراك الجيم بدون أي مشاكل».

أكملت أماني «لكن في الفترة الأخيرة بقى غريب ومش فاهمة ليه، هو مش بخيل ولا بيخاف على الفلوس بس تصرفاته بقت غريبة وبقى يتكلم معايا في الفلوس، بسبب وبدون سبب ومبقتش عارفة اتفاهم معاه، لكن في النهاية حصلت مشكلة بيني وبينه على اشتراك الجيم ووصلت للخناق وبعدها عدى أسبوعين ورجعت طلبت منه تاني إشتراك الجيم لكنه رفض».

اختتمت أماني «في اليوم ده مسكنا في بعض وقامت خناقة كبيرة وشتمني بأهلي فيها، وأنا مردتش عليه وطلبت منه الانفصال في هدوء لكن هو رفض وروحت بيت أهلي وفضلت شهر كامل مش عايزة غير إني أطلق لأني مش هعيش مع واحد شتمني، ولما رفض روحت محكمة الأسرة ورفعت قضية خلع عليه عشان أخلص منه».