مصرع مسن تحت عجلات سيارة في الزقازيق

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياته إثر إصطدام سيارة به على نزلة كوبري الصاعة اتجاة الزراعة بمدينة الزقازيق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الجامعة يفيد إستقبال "لبيب م م" 65 سنة مقيم حسن صالح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته التي اودت بحياته اثر إصطدام سيارة به بنزلة كوبري الصاعة اتجاة الزراعة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.