الخارجية السورية: قلقون بسبب اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني بالسويداء

أكدت وزارة الخارجية السورية على أن تدهور الوضع الأمني يعد نتيجة مباشرة للتدخل الإسرائيلي في البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وقالت وزارة الخارجية السورية: “قلقون إزاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني بمحافظة السويداء”.

متابعة التطورات وإيصال المساعدات

ولفتت إلى أن: “جهودنا لن تتوقف وسنواصل متابعة التطورات وإيصال جميع المساعدات اللازمة إلى المواطنين في السويداء”.

ضمان عودة جميع الأهالي

وشددت الخارجية السوية: “سنعمل على ضمان عودة جميع الأهالي والنازحين إلى منازلهم بأمان”.