قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
قدم روحه فداءً للوطن.. النبراوي ينعى المهندس مصطفى أنور عفيفي
سعر الدولار مساء اليوم 20-7-2025
بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل
قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا
الهلال الأحمر الميداني: نواجه مجـ.ـزرة كبرى في غزة ونقصا حادا بالأدوية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية
آخر يوم في الأهلي.. رحيل وسام أبو علي والنادي يمنحه مكافأة 25 مليون جنيه
مدبولي لوزيرة التنمية الألمانية: شراكتنا طويلة الأمد قائمة على المصالح والالتزامات المتبادلة
خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل
مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس تجويعًا ممنهجًا ومجزرة زكيم تفضح جرائمه

غزة
غزة
عادل نصار

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين، في إطار عملية منظمة تستهدف قتل الأبرياء عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والماء.

وفي مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أكد الرائد بصل أن ما يجري في غزة وصل إلى مرحلة كارثية، وأن فرق الدفاع المدني تتلقى يوميًّا نداءات استغاثة من مناطق متعددة تعاني من الجوع وسوء التغذية، وسط انهيار تام للخدمات الأساسية، وصعوبة الوصول إلى الضحايا نتيجة تواجد قوات الاحتلال بالقرب من أماكن القصف.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المجاعة بدأت، وهي أشد فتكًا من المرحلة الأولى التي فصلت فيها قوات الاحتلال شمال القطاع عن جنوبه، موقعة أعدادًا كبيرة من الشهداء، خاصة في منطقتي النابلسي والكويتي على طريق صلاح الدين.

وأضاف أن مجزرة "زكيم" التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، وراح ضحيتها أكثر من 73 مواطنًا كانوا يحاولون الحصول على كيس دقيق أو كسرة خبز، تُعد من أبشع الجرائم في الحرب المستمرة، مشددًا على أن الأعداد مرشحة للزيادة، خاصة أن بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض، ولم تتمكن الطواقم من انتشالها بسبب استمرار وجود القوات الإسرائيلية في محيط المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، رغم النداءات التي تُطلقها الجهات الإنسانية، قائلاً: "ما يصل من مساعدات لا يكفي، ولا يُقارن بحجم الاحتياج الفعلي للسكان، وهذا يُشكل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية".

عزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

الدواجن وبيض

انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبدالعزيز يتجاهل أنباء انفصاله عن زوجته وينشر فيديو لوالده

كايروكي

بمشاركة المغنية Ghostly Kisses.. كايروكي تستعد لإحياء حفل استثنائي في جدة

بالصور ... الاستعدادات النهائية لمهرجان القومي المسرح المصري

الاستعدادات النهائية للمهرجان القومي للمسرح المصري .. صور

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد