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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاتريك نونيز يقود ليفربول للفوز بخماسية على ستوك سيتي وديا

ليفربول
ليفربول
القسم الرياضي

قاد داروين نونيز فريق ليفربول للفوز على ستوك سيتي بنتيجة 5-0 في مباراة ودية أُقيمت خلف أبواب مغلقة اليوم الأحد، بعد تسجيله هاتريك.

واصل المهاجم الأوروغواياني، الذي لا يزال مستقبله في أنفيلد غامضًا وسط اهتمام أندية أوروبية والسعودية بالتعاقد معه، بدايته الرائعة في فترة التحضيرات للموسم الجديد، بعد أن سجل أيضًا في فوز ليفربول 3-1 على بريستون آند نورث إند نهاية الأسبوع الماضي.

ساعدت ثلاثية نونيز وهدف الجناح الشاب ريو نجوموها، فريق ليفبول على التقدم بنتيجة 4-0 في الشوط الأول ضد فريق الدرجة الأولى.

بدأ فلوريان فيرتز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، المباراة، في أول ظهور له منذ انتقاله مقابل 116 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن، ولعب خلف الثلاثي الهجومي محمد صلاح ونونيز ونجوموها.

كان فيديريكو كييزا من بين اللاعبين الذين تم إشراكهم في الشوط الثاني، وأكمل التسجيل بالهدف الخامس لليفربول.

يسافر فريق سلوت مساء اليوم الأحد في جولته الآسيوية التحضيرية، وستكون محطته الأولى هونج كونج حيث سيواجه ميلان السبت المقبل على ملعب كاي تاك الجديد الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.

بعد ذلك، يتوجه ليفربول إلى طوكيو، وسيواجه فريق يوكوهاما إف مارينوس المحلي، الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الياباني المكون من 20 فريقًا، على ملعب نيسان الذي يتسع لـ 72 ألف متفرج في 30 يوليو.

نونيز ليفربول ستوك سيتي

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