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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داروين نونيز على أعتاب الرحيل.. نيوكاسل يدخل على الخط

نونيز
نونيز
حمزة شعيب

في ظل تحركات ليفربول المتسارعة في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق موسم 2025-2026، بات مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز داخل ملعب "أنفيلد" محل شك كبير.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نونيز أصبح هدفًا جادًا لنادي نيوكاسل يونايتد بقيادة المدرب إيدي هاو، في خطوة مفاجئة قد تُنهي مغامرة اللاعب مع "الريدز" مبكرًا.

منذ انتقاله من بنفيكا، فشل نونيز في إقناع جماهير وإدارة ليفربول بأدائه، حيث اكتفى بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين خلال 30 مباراة في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو سجل لم يرق لتطلعات الفريق.

 

اهتمام نيوكاسل بضم نونيز قد يكون مؤشرًا على تغييرات داخل مخططات ليفربول الهجومية، ويفتح الباب أمام احتمالية صرف النظر عن هوجو إيكيتيكي، رغم تقارير تفيد بموافقته على الشروط الشخصية مع “الريدز”.

لا يُعد نونيز الهدف الوحيد لنيوكاسل، إذ يرتبط النادي أيضًا بمحاولات لضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي السابق، ما يعكس رغبة الماكبايس في تدعيم الخط الأمامي بصفقة هجومية ثقيلة.

في الوقت ذاته، برزت أسماء أخرى مهتمة بخدمات نونيز، بينها نابولي، الذي انسحب مؤخرًا من الصفقة، إضافة إلى أندية سعودية تتابع المهاجم الأوروجوياني كأحد الأهداف المتاحة هذا الصيف.

نونيز ليفربول نيوكاسل يونايتد

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