مطالب ليفربول تبعد نابولي عن التعاقد مع داروين نونيز

قرر نادي نابولي الإيطالي التراجع عن مفاوضاته لضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، بسبب المطالب المالية المرتفعة التي حددها النادي الإنجليزي، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

وكان نابولي قد تصدر في وقت سابق سباق التعاقد مع نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، خاصة بعد تلقيه إشارات إيجابية من اللاعب بشأن رغبته في الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

ورغم اهتمام أندية أخرى، مثل أتلتيكو مدريد وبعض أندية الدوري السعودي، قرر نابولي الانسحاب من الصفقة بعد أن حدد ليفربول مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مهاجمه، في محاولة لاسترداد جزء من القيمة التي دفعها النادي قبل ثلاث سنوات، والتي بلغت حينها 85 مليون جنيه إسترليني.

وتشير التقارير إلى أن ليفربول منفتح على بيع نونيز بسبب تذبذب مستواه، رغم بعض فترات التألق، لكنه يسعى لتفادي الخسارة الكبيرة في الصفقة، خاصة في ظل إنفاقه مؤخرًا على صفقات جديدة مثل الألماني فلوريان فيرتز.

وتأمل إدارة "الريدز" في أن يساهم بيع نونيز في تمويل صفقات أخرى، من بينها التعاقد مع مدافع بارما الشاب جيوفاني ليو، لتعويض رحيل جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، في إطار تعزيز مركز قلب الدفاع.