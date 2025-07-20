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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات Jurassic World: Rebirth تتجاوز 600 مليون دولار عالميًا

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
نجلاء سليمان

حقق فيلم “Jurassic World: Rebirth” إنجازًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 600 مليون دولار خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وجمع الفيلم أكثر من 575.7 مليون دولار، موزعة كالتالي: 259.3 مليون دولار من أمريكا الشمالية، و316.3 مليون دولار من الأسواق الدولية.

ومع استمرار عرضه في عدد من الأسواق الكبرى، تجاوز الفيلم فعليًا حاجز 600 مليون دولار عالميًا وفقًا لتقارير متطابقة من منصات سينمائية دولية.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة ما بعد كارثة “Dominion”، حيث يكشف العلماء النقاب عن مشروع سري يعيد الديناصورات إلى الوجود مرة أخرى، لكن على نطاق جيني غير مسبوق يهدد مصير البشرية.

يقود البطولة النجمة سكارليت جوهانسون بدور عالمة الأحياء الجزيئية، إلى جانب ماهيرشالا علي، جوناثان بايلي، وهو من إخراج جاريث إدواردز

وانطلق الفيلم بعرض ضخم في عطلة عيد الاستقلال الأمريكي، محققًا 91.5 مليون دولار خلال أول 3 أيام، و147.3 مليون خلال خمسة أيام فقط.

وعلى الرغم من المنافسة مع أفلام مثل “F1” و”Superman”، حافظ على موقعه بين الثلاثة الأوائل في شباك التذاكر.

وحقق “Rebirth” نجاحًا باهرًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وخاصة في الهند، حيث تجاوزت إيراداته 100 كرور روبية، ليصبح ثاني أعلى فيلم هوليوودي في الهند لهذا العام بعد “Mission: Impossible”.

وبميزانية إنتاج تقارب 180 مليون دولار، يُتوقع أن يُكمل الفيلم مسيرته ليصل إلى 800–900 مليون دولار عالميًا إذا استمر بهذا الأداء، مما قد يفتح الباب أمام أجزاء جديدة ضمن السلسلة الشهيرة.

Jurassic World سكارليت جوهانسون البوكس أوفيس

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