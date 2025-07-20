هشام خرما يطرح البوستر الرسمي لألبومه الجديد "أُفُق"

كشف المؤلف الموسيقي هشام خرما عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد "أُفُق"، والذي يُعد عودته المنتظرة إلى ساحة الألبومات منذ إصدار ألبومه السابق "كُن" في عام 2019.

ويضم ألبوم "أُفُق" 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، مقدماً من خلالها تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأنواع الشرقية والغربية (الفيوجن)، وتجمع بين الإحساس الروحاني والصوت العصري.

وقد حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من التراكات السينجل والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

ومن المقرر طرح ألبوم "أُفُق" رسميًا على جميع المنصات الموسيقية يوم 23 يوليو 2025.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، حيث يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله.