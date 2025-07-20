فيلم F1 يتجاوز حاجز 400 مليون دولار عالميا

حقق فيلم “F1”، من بطولة النجم العالمي براد بيت وإخراج جوزيف كوسينسكي، إيرادات ضخمة تجاوزت 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال أقل من شهر على طرحه، ليصبح بذلك من أبرز أفلام عام 2025 وأكثرها نجاحًا.

جمع الفيلم أكثر من 434.5 مليون عالميًا، موزعة بين 146.8 مليون من السوق الأميركية و287.7 مليون من الأسواق العالمية.



ومع هذا الأداء اللافت، أصبح “F1” ثامن فيلم في عام 2025 يتخطى حاجز الـ400 مليون دولار.

ما يميز “F1” عن غيره هو كونه أول فيلم غير مقتبس (أصلي) يحقق هذه الأرقام في 2025، متجاوزًا أفلاماً مثل “Sinners”.



كما يُعتبر أنجح فيلم من إنتاج أبل ستوديوز حتى الآن، وهو من أكثر أفلام براد بيت تحقيقًا للإيرادات، بعد أعمال مثل World War Z وTroy.

يعكس النجاح الكبير لفيلم “F1” ثقة الجمهور في الأفلام الأصلية ذات الإنتاج الضخم، وخاصةً مع الموازنة الضخمة للفيلم التي تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار.

يتوقع النقاد أن يواصل الفيلم تحقيق الإيرادات في الأسابيع المقبلة، خاصةً مع خطط طرحه على منصة Apple TV+ لاحقًا، مما قد يُضيف زخماً جديداً للفيلم ويزيد من شعبيته عالميًا.



تدور أحداث فيلم “F1” في عالم سباقات الفورمولا 1 السريع والمثير، حيث يجسد براد بيت دور سائق سابق يعود من الاعتزال للانضمام إلى فريق متعثر، بهدف تدريب سائق شاب موهوب ومساعدته في الوصول إلى القمة.



يجمع الفيلم بين التشويق الرياضي والدراما الإنسانية، مقدّمًا نظرة داخلية واقعية على كواليس حلبات السباق والمنافسات الشرسة بين الفرق.