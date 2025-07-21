تاريخ حافل بالإنجازات| مفيدة شيحة: 65 عاما على انطلاق أول بث للتلفزيون

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، بمناسبة مرور 65 عاما على انطلاق التليفزيون المصري، مشيرة إلى أن 65 سنة مرت على اللحظة اللي غيرت كل حاجة في مصر والعالم العربي بأول بث تلفزيوني من ماسبيرو.

65 سنة مرت على لحظة غيرت كل حاجة في مصر والعالم العربي بأول بث تلفزيوني من ماسبيرو

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أنه أشعر بالفخر كون مصر من أولى الدول العربية التي كان فيها تليفزيون وبدأت بخطاب للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبعدها بث حفل حكاية شعب حضره أكبر نجوم الغناء في مصر ذلك الوقت وفي مقدمتهم الراحل العندليب عبدالحليم حافظ

وتابعت مفيدة شيحة، أن بانطلاق التليفزيون دخلت مصر عصر جديد والتليفزيون المصري له عراقة وتاريخ وانجازات رهيبة، مستدركة أن عبدالقادر حاتم الاب الروحي للتليفزيون وهو صاحب الفكرة لانشاء التليفزيون المصري.

من جانبها قالت الإعلامية فريدة الزمر، إن التلفزيون المصري كان أول تلفزيون وطني، مضيفة أن هناك فرق كبير بين جيل السبعينيات وجيل الألفينات في التلفزيون المصري.

وتابعت الإعلامية فريدة الزمر، أن اختيار مذيعات التلفزيون المصري كان من خلال إعلان يتم إعلانه على ثلاث صحف.

