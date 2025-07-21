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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يعود إلى 2.6 مليار عام.. قصة اكتشاف أقدم ماء على كوكب الأرض

مياه
مياه
أحمد أيمن

في عالم الجيولوجيا، يُعتبر اكتشاف الماء أحد أكثر الأسرار إثارة، حيث عثر فريق من العلماء في منجم كندي، على أقدم ماء على وجه الأرض، يعود عمره إلى حوالي 2.6 مليار عام. 

هذا الاكتشاف الفريد يقدم لمحة نادرة عن ماضي كوكب الأرض الثري، ويتجاوز بذلك مجرد كونه مادة حيوية، ليصبح شاهداً على تاريخ طويل ومليء بالألغاز.

تجربة شرب الماء العتيق

من بين العلماء الذين قاموا باكتشاف هذا الماء، كانت البروفيسورة باربرا شيروود لولار، التي قامت بتجربة غير متوقعة إذ قررت تذوق الماء القديم. 

وعلى الرغم من أن فكرة شرب ماء يعود إلى 2.6 مليار عام قد تبدو خطيرة، إلا أن شيروود لولار تناولت هذه المياه الغريبة المذاق. بتعبيرها عن تجربتها، قالت إن هذا الماء كان "مالحاً ومرّاً للغاية"، مشيرةً إلى أنه كان أكثر ملوحة بكثير من مياه البحر.

أقدم ماء على الكوكب

بحسب تجربة العالمة التي تم نشرها في "ساينس ديلي"، فإن الماء لم يكن مخبأً في جيوب صغيرة داخل الصخور كما كانوا يتوقعون، بل كان يتدفق بمعدل لترات في الدقيقة. هذا الحجم غير المتوقع من المياه المتدفقة كان تحدياً للمفاهيم النمطية حول مصادر المياه الجوفية القديمة، مما دعا العلماء إلى إعادة النظر في كيفية فهمهم لهذه الظواهر.

عند تحليل تركيب هذا الماء، اكتشف فريق شيروود لولار وجود آثار للحياة الميكروبية. ويبدو أن هذه الكائنات قد ازدهرت في بيئات مغلقة على مدى فترات جيولوجية طويلة، حيث تمكّن الفريق من تأكيد وجودها من خلال دراسة مستويات الكبريتات التي ترتبط عادةً بالملح.

إن نتائج هذا الاكتشاف تمتد إلى مجالات بحثية جديدة، حيث توفر فرصة لدراسة أشكال الحياة القديمة، وقد تسهم في فهم كيفية استمرار الحياة في ظروف القساوة والمعزولة، مما يفتح المجال للبحث عن الحياة في كواكب أخرى.

الآثار العلمية والثقافية للاكتشاف

بحسب العلماء، يحتوي هذا الاكتشاف على تداعيات عميقة، ليس فقط على فهمنا للجغرافيا الأرضية والجيولوجيا، ولكن أيضاً على توجيه بحوث الحياة في الفضاء. إن فهم كيفية ازدهار الحياة في بيئات تحت الأرض قد يغير من طريقة بحثنا عن الحياة في كواكب أخرى.

تم نشر ورقة بحث شيروود لولار في مجلة نيتشر، مما سلط الضوء على أهمية هذا النوع من المياه العميقة وأثره على فهمنا لكيفية استمرار الحياة على كوكب الأرض تحت ظروف صعبة ولفترات طويلة.

أكد العلماء أيضا، أن هذا الاكتشاف يبرز كيف أن العلم لا يتوقف عن مفاجأتنا، ويمثل إنجازًا تاريخيًا في فهمنا لعوالم غير مرئية، وتاريخ عميق نقدم له الاحترام والتقدير.

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