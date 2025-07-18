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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف كوكب جديد ضعف حجم الأرض.. ماذا وجد العلماء بداخله؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض
أحمد أيمن

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن اكتشاف كوكب جديد يُصنف ضمن فئة "السوبر إيرث" أو الأرض الخارقة، يحمل اسم “TOI-1846 b”، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

يقع هذا الكوكب الغريب على بعد حوالي 154 سنة ضوئية من الأرض ويُعتبر تقريبًا ضعف حجم كوكبنا وأربعة أضعاف كتلة الأرض.

خصائص الكوكب الجديد

يدور كوكب "TOI-1846 b" حول نجم صغير بارد يعرف بالقزم الأحمر، ويكمل دورته حوله في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أربعة أيام. 

يُظهر هذا الكوكب سلوكًا غريبًا يسبب تكرار انخفاض في ضوء نجمه، وقد استرعى انتباه العلماء لأول مرة من خلال تلسكوب الفضاء "TESS" التابع لناسا، حيث لوحظ نمط التعتيم في مارس من كل عام.

لقد أكد فريق دولي من العلماء هذا الاكتشاف باستخدام مجموعة من التلسكوبات الفضائية والأرضية. يقول الباحثون إنهم تحققوا من وجود الكوكب من خلال البيانات التي جمعها تلسكوب "TESS"، بالإضافة إلى استخدام التصوير عالي الدقة والملاحظات الطيفية المتعددة الألوان.

ويأمل علماء ناسا أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قريبًا من دراسة غلاف الكوكب الجوي عبر الأشعة تحت الحمراء. هذه الدراسات يمكن أن تكشف عن وجود بخار ماء، ميثان، ثاني أكسيد الكربون أو غازات أخرى، مما قد يساعد على فهم طبيعة الكوكب وظروفه البيئية بشكل أفضل.

تصنيف الكوكب الجديد

يُصنف "TOI-1846 b" ضمن فئة نادرة تُعرف بـ"فجوة نصف القطر"، وهي الفئة التي تقع بين الكواكب الصغيرة الصخرية مثل الأرض والكواكب الأكبر الغازية مثل نبتون. 

على الرغم من أن حرارة سطح الكوكب تقدر بحوالي 600 درجة فهرنهايت (315 درجة مئوية)، إلا أن العلماء يعتقدون أنه قد يحتوي على طبقة جليدية كثيفة ونواة صخرية صلبة، وربما حتى على محيط ضحل أو غلاف جوي رقيق.

يدور الكوكب حول نجمه القزم الأحمر الذي يبلغ حوالي 40% من حجم وكتلة الشمس، ويشع بحرارة تقارب 6,000 درجة فهرنهايت. نظرًا لصغر حجم هذه النجوم وخفوتها، يجب على الكواكب أن تدور بالقرب منها للحصول على الحرارة، وهذا ما يسهل أيضًا على التلسكوبات رصد الكواكب عند عبورها أمام النجم.

من المثير للاهتمام أن "TOI-1846 b" يرتبط بالجاذبية بنجمه بطريقة تُعرف بـ"التثبيت المدّي"، حيث تواجه إحدى جهاته النجم باستمرار بينما تبقى الأخرى في ظلام دائم. يُعتقد أن هذا الاختلاف في درجات الحرارة قد يسمح بتجمع المياه في المناطق الباردة من الكوكب.

ناسا أخبار ناسا اكتشاف كوكب جديد أخبار الفضاء كوكب TOI 1846 b

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