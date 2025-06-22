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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبيل الضربات الأمريكية.. ناسا ترصد نشاطًا حراريًا غير معتاد قرب منشأة نووية إيرانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

رصد نظام المراقبة التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" انبعاثًا حراريًا قويًا في محيط منشأة فوردو النووية الإيرانية، وذلك قبل نحو 30 دقيقة من إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف نووية داخل إيران، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام المتخصص في تتبع الإشارات الحرارية عادة ما يرصد مثل هذه الانبعاثات في مواقع تتعرض لغارات جوية أو تشهد حرائق كبيرة، موضحة أن منطقة فوردو لم تسجل أي نشاط حراري مماثل خلال الشهر الماضي، ما يعزز فرضية ارتباط الانبعاث الأخير بالضربة الجوية.

وفي أعقاب الهجوم، طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، ووصفت في رسالة رسمية الهجوم بأنه "عدوان سافر وغير قانوني"، داعية المجلس إلى إدانته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وجاء التحرك الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية شنت "هجومًا ناجحًا للغاية" استهدف منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف "شل قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب أن "فوردو، درة تاج البرنامج النووي الإيراني، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي خلفته الضربات على المنشأة التي تقع جنوبي العاصمة طهران.

وخلال كلمة متلفزة، وجّه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية قائلاً: "إما السلام أو مأساة أعظم مما شهدته إيران خلال الأيام الثمانية الماضية"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الناجحة تُعد رسالة واضحة بقدرة الولايات المتحدة على تنفيذ هجمات دقيقة في عمق الأراضي الإيرانية دون المساس بسلامة قواتها.

وأكد ترامب أن "جميع الطائرات عادت إلى قواعدها بسلام"، موجّهًا الشكر إلى القوات الأمريكية على "تنفيذ مهمة معقدة بكفاءة عالية".

ناسا انبعاثًا حراريًا قويًا منشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوردو ونطنز وأصفهان إيران

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