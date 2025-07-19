اختتام معسكر نجوم كرة السلة واليد لاكتشاف المواهب بوادي النطرون غدا

يختتم غدا معسكر النجوم فى كرة السلة و كرة اليد المصرية، والذى أقيم في وادي النطرون لاكتشاف المواهب الجديدة في عالم السلة وكرة اليد من أجل استكمال مسيرة نجاح الفراعنة المستمرة على مدار السنوات الماضية في مختلف البطولات القارية والدولية والأولمبية.



وتواجد في المعسكر الرياضي عدد من نجوم كرة السلة، أبرزهم محمد السحرتي، عمر هشام، أحمد سامي، أنس أسامة، وأحمد عادل، الذين دعموا اللاعبين وشاركوهم لحظات محفزة من داخل المعسكر الذي يتواجد فيه إبراهيم زاهر ومحمد إدريس القائمين على إعداد المعسكر الرياضي.

كما شارك عدد من نخبة نجوم كرة اليد المصرية كريم هنداوي، بمشاركة علي زين، إبراهيم المصري، ومحمد علاء لوكا بهدف تقديم تجربة شاملة تجمع بين مراحل التدريب عالي المستوى.

وتميز المعسكر بتواجد هذه الأسماء في قلب الحدث، ليس كضيوف شرف، بل كجزء فعلي من التجربة، ما أتاح للاعبين التفاعل المباشر مع نماذج حققت ما يطمحون إليه، وسط أجواء طبيعية تجمع أفضل المواهب الشابة فى مصر فى معسكر رياضي.