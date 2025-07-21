محافظ دمياط يدشن مبادرة "اكتشاف المواهب Damietta Talents"



دشن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مبادرة " مواهب دمياط " Damietta Talents، والتى انطلقت اليوم الاثنين لتبدأ أولى فاعلياتها بمدرسة بنت الشاطىء الإعدادية بنات .

حيث تفقد " المحافظ " أتوبيس المبادرة الذى انطلق من أمام مبنى ديوان عام المحافظة بحضور مديرى المديريات والجهات المشاركة ومنسقى المبادرة

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المبادرة تم الإعلان عنها خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة مايو الماضى ، لتبدأ فى الاجازة الصيفية لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة بمجالات الفن والثقافة والرياضة والبحث العلمي وغيرها ، حيث لفت إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لتجوب مناطق مختلفه ، مما يدعم تلك الأهداف، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لدعم ورعاية الموهوبين واتاحة الفرصة لهم وتسليط الضوء عليهم وتأهيلهم للمشاركة بالفاعليات والمسابقات ليس فقط على المستوى المحلى وإنما الدولى أيضًا

ووجه " المحافظ " التحية إلى الجهات المشاركة مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف