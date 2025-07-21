مفيدة شيحة متسائلة: هل يهدد التيك توكرز صدارة الفنانين؟

قالت الإعلامي مفيدة شيحة، إن نجوم السوشيال ميديا والتيك توك يتصدرون المشهد وهذا الأمر ظهر في العرض الخاص لفيلم الشاطر للنجم أمير كرارة وهنا الزاهد وتحول لفاشون شو والنجوم يتصورون مع نجوم التيك توك.

نقيب المهن التمثيلة أكد على ضرورة الحصول على ترخيص للعمل

وتسألت الإعلامي مفيدة شيحة: “هل يهدد التيك توكرز صدارة الفنانين، وحدثت حالة من خلاف بين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والناقد الفني طارق الشناوي”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن نقيب المهن التمثيلة أكد على ضرورة الحصول على ترخيص للعمل في التمثيل وطارق الشناوي لفت إلى أنه من الممكن أن يكون لدى التيك توكرز موهبة.