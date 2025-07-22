تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

حذرت الارصاد الجوية اليوم من موجة شديدة الحرارة تضرب مصر بدءًا من الأربعاء 23 يوليو 2025.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تستعد لاستقبال موجة حر هي الأشد هذا الصيف، تستمر لمدة 96 ساعة على الأقل، بدرجات حرارة قد تتراوح بين 45 إلى 47 درجة مئوية، مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين اتباع الإرشادات التالية لحمايتكم وسلامتكم:



داخل السيارة:

إخلاء السيارة من:

المواد القابلة للانفجار (غازات، ولاعات، عطور، مشروبات غازية).

بطاريات الأجهزة.



فتح نوافذ السيارة قليلاً للتهوية.

تجنب ملء خزان الوقود بالكامل.

تعبئة الوقود ليلًا فقط.

تجنب السفر في أوقات الذروة بين 11 صباحًا و5 عصرًا.

عدم زيادة ضغط إطارات السيارة قبل السفر.

-تنبيه للمناطق الصحراوية:

الحذر من العقارب والثعابين خاصة في سيوة والواحات، حيث من المتوقع خروجها من جحورها بسبب الحرارة المرتفعة.

- داخل المنزل:

تجنب تشغيل سخانات المياه.

عدم ترك أسطوانات الغاز في الشمس.

تقليل الأحمال الكهربائية وتشغيل المكيفات في غرف التواجد فقط.

شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل.

عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.