طريقة عمل مشروب البوبا اللذيذ في المنزل

يعشق الكثير مشروب البوبا المنتشر بشكل كبير ولذلك نقدم إليكِ طريقة عمل البوبا (Bubble Tea أو مشروب اللؤلؤ التايواني) في المنزل، بمكونات بسيطة وطريقة ممتعة:

المكونات :

للؤلؤ الأسود (البوبا):

نصف كوب نشا التابيوكا (يباع في محلات مستلزمات الحلويات أو الأطعمة الآسيوية)

ماء للغلي

سكر بني أو عسل (لإضافة نكهة بعد الغلي)

للمشروب:

كوب شاي أسود أو أخضر بارد (أو ممكن استخدام شاي بنكهة فواكه)

نصف كوب حليب (حليب عادي أو نباتي حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

مكعبات ثلج

الخطوات:

1. تحضير البوبا:

اسلقي التابيوكا: ضعي التابيوكا في ماء مغلي، واتركيها تغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح لينة.

اطفئي النار واتركيها مغطاة 10 دقائق إضافية.

صفّيها واشطفيها بماء بارد.

ضعيها في وعاء مع قليل من السكر البني أو العسل واتركيها تمتص النكهة لمدة 10 دقائق.

2. تحضير الشاي:

حضّري الشاي مسبقًا واتركيه يبرد تمامًا.

أضيفي له السكر وقلّبي جيدًا، ثم أضيفي الحليب.

3. التجميع:

ضعي ملعقتين من البوبا في كوب.

أضيفي مكعبات الثلج.

صبي الشاي بالحليب فوقهم.

قدّميه مع شفاط سميك واستمتعي

نصائح:

يمكن استخدام نكهات مثل الفراولة، المانجو، أو الشوكولاتة بإضافة سيرب