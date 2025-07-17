تحذيرات من مشروب البوبا وعلاقته بمرض السكري.. فيديو

حذرت درية ماهر، أخصائية التغذية العلاجية، من الانتشار الواسع لمشروب البوبا بين الأطفال والمراهقين.

وأكدت أن التناول اليومي والمستمر لهذا النوع من المشروبات يمثل خطر حقيقي على صحة الأطفال، خاصة أنه يحتوي على كميات مرتفعة من السكريات والكربوهيدرات البسيطة.

وقالت درية ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن مشروب البوبا يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنسولين في الدم، مما يؤدي بمرور الوقت إلى مشكلة مقاومة الإنسولين، وهي حالة باتت تُرصد بشكل متزايد بين الأطفال من سن 6 إلى 17 عامًا.

وأضافت أن مقاومة الإنسولين قد تكون مقدمة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في سن مبكرة، مشيرة إلى أن بعض الأعراض الظاهرة التي قد تشير إلى وجود مقاومة للإنسولين تشمل:

كبر محيط الخصر بشكل ملحوظ وظهور بقع أو خطوط داكنة حول الرقبة وشعور دائم بالجوع حتى بعد تناول الطعام والخمول والتعب بعد الأكل وصعوبة في خسارة الوزن.

ودعت أولياء الأمور إلى الاهتمام بالفحص والتحاليل إذا لاحظوا أي تغيرات غير طبيعية على أطفالهم، كما نصحت بتطبيق قاعدة 80/20 في النظام الغذائي، بحيث يكون 80% من الطعام صحي و20% فقط من المأكولات التي يفضلها الطفل.

وأكدت أن الحل يبدأ من تنظيم الوجبات اليومية، قائلة: مش لازم نبدأ بنظام صارم، نبتدي حتى بوجبة واحدة في اليوم تكون صحية، ومع الوقت هنعرف نغير العادات الغذائية الخاطئة.

